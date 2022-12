Manovra, il Governo pone la fiducia alla Camera

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo pone la questione di fiducia sulla manovra economica. Ad annunciarlo in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In precedenza il testo aveva ricevuto, tra le polemiche delle opposizioni, il via libera in Commissione Bilancio a seguito delle modifiche apportate dopo una serie di rilievi della Ragioneria Generale dello Stato.

Il voto di fiducia, così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, si terrà venerdì dalle 20.30. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 19, seguirà una seduta fiume. Il voto finale è atteso all’alba di sabato 24 dicembre.

