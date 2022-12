Concerto di Natale con Raina Kabaivanska e i suoi allievi

Torna il concerto degli auguri nell’ambito del programma di Modena Città del Belcanto 2022, quest’anno in programma per domani 23 dicembre alle ore 20,30. Ad esibirsi presso la Chiesa di San Carlo di Modena saranno gli allievi della Masterclass annuale in Tecnica vocale ed interpretazione del repertorio che la docente Raina Kabaivanska tiene al Conservatorio Vecchi-Tonelli dal 2004.

Il programma musicale della serata spazia da Puccini a Verdi, con Rossini, Lehar, De Curtis e Berlin, mentre i protagonisti sono Arianna Cimolin, Aida Pascu, Iolanda Massimo, Giuseppe Infantino e Hae Kang.

Sarà nella Chiesa di San Carlo l’appuntamento di domani 23 dicembre, con l’Orchestra del Conservatorio Vecchi-Tonelli diretta da Paolo Andreoli. Da Il barbiere di Siviglia a La Bohème, il brindisi da La Traviata e non può mancare White Christmas: un ricchissimo repertorio che vedrà i cantanti giungere al termine di un percorso formativo che offre loro diverse occasioni di esibizione dal vivo, grazie al progetto Modena Città del Belcanto che coniuga l’alta formazione, la crescita professionale dei cantanti e la produzione.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.