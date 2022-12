Ricevuto in Municipio Mattia, il giovane volontario CRI che domenica ha salvato una vita

È stato ricevuto ieri pomeriggio in Municipio dalla Giunta Mattia, il giovanissimo volontario della Cri Sassuolo che, domenica mattina, ha salvato la vita ad una donna in centro.

Mattia, vista la donna in difficoltà, si è precipitato dalla signora che non riusciva a respirare, portandole soccorso. Ha iniziato subito il primo ciclo delle manovre di disostruzione, ma niente da fare, il boccone non si muoveva. Al secondo ciclo durante le manovre di Heimlich, ovvero le compressioni allo stomaco, finalmente il pezzo di brioche è uscito e la signora ha ripreso a respirare.

A Mattia, ricevuto in Municipio assieme al Presidente della Cri Sassuolo Carlo Alberto Venturelli, è stata consegnata una pergamena da parte della Giunta con i ringraziamenti a nome di tutta la città di Sassuolo.