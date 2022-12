Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 22 dicembre 2022

Cielo nuvoloso, con addensamenti più consistenti sui rilievi dove non si escludono deboli piogge; temporanee schiarite, nelle ore centrali della giornata, si avranno nelle zone di pianura e settore costiero. Temperature minime pressoché stazionarie con valori compresi tra 5 e 7 gradi; massime attorno a 10/11 gradi, in aumento sul settore emiliano, stazionarie o in lieve calo su quello romagnolo. Venti deboli variabili o quasi assenti, con rinforzi in serata da sud-ovest sui rilievi. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)