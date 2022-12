La Giunta approva il progetto per recuperare la corte Fossoli

Nuovo importante passo per il recupero dell’ex-corte di Fossoli: la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, denominato “Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli” e redatto dalle società “Politecnica ingegneria ed architettura” e “Sama scavi archeologici”, per l’importo complessivo generale di quasi 18 milioni di euro, articolato in tre lotti attuativi.

Il primo lotto, da 6,5 milioni, prevede la riqualificazione di quattro fabbricati (ex-magazzino e deposito, porticato, ex-caseificio, ex-abitazioni); il secondo, da 7,8 milioni, la riqualificazione degli altri tre fabbricati (le ex-stalle e relativi fienili); il terzo, da 3,5 milioni, la sistemazione finale del comparto.

Di questi 17,8 milioni, 14,8 arriveranno dal PNRR, gli altri 3 sono a carico del Comune.

L’ex-corte agricola, appartenente all’Ente locale, si sviluppa su oltre 18mila metri quadri, dei quali seimila di superficie coperta e comprende sette edifici (un tempo adibiti a stalle, fienili, caseificio, ricovero attrezzi e abitazioni), oggi in completo abbandono anche a causa del sisma 2012, e vincolati dalla Sovrintendenza.

L’intervento di recupero prevede di realizzarvi oltre venti appartamenti, destinati in particolare ad anziani e giovani coppie, e di trasferirvi alcuni importanti servizi sociali. Sottolinea Tamara Calzolari, Assessora al Sociale: « Il progetto della Corte Fossoli è un altro tassello importante per unire alla riqualificazione di aree urbane anche un progetto di politica abitativa, mettendo a disposizione nuovo patrimonio immobiliare per affitti a canone calmierato destinato ad anziani e giovani coppie 22 appartamenti, oltre a spazi per attività a favore di utenti disabili e per le iniziative ricreative della frazione. »

Il prossimo passo sarà l’approvazione del progetto esecutivo, che darà il via alla procedura di affidamento lavori.