In gioco al Centro famiglie dell’Unione Appennino per capire meglio gli adolescenti

Il Centro per le Famiglie dell’Unione Appennino propone il 27 dicembre un pomeriggio di Giochi al Centro, ovvero la sede di Castelnovo Monti in via XXV Aprile 1 (trasversale di via Don Pasquino Borghi).

L’appuntamento è dunque per martedì, 27 aprile, alle 14.30 per provare in particolare il gioco “Sei d’accordo?”, incentrato sull’educazione affettiva e l’immedesimazione per affrontare le situazioni quotidiane.

Affermano gli organizzatori della giornata: “Sei un genitore di un adolescente o pre-adolescente? Tuo figlio o tua figlia sì chiude in camera con le cuffie e non vuole parlare con nessuno? Non sai come affrontare argomenti importanti? Abbiamo l’occasione giusta per te: quale miglior periodo per i giochi di società se non quello natalizio? Vi aspettiamo al Centro per le Famiglie per giocare con la nostra educatrice al gioco “Sei d’accordo”, che ci aiuta a immedesimarci nelle situazioni di vita quotidiana di un adolescente”.

Per iscrizioni, centrofamiglie@unioneappennino.re.it, tel. 340 4649682.