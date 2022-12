I carabinieri come Babbo Natale: doni ai bimbi ricoverati nella Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova

Non indossano pantaloni, giacca e cappello rosso ma hanno portato tanti doni ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Come Babbo Natale, questa mattina, è arrivata in visita una rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia per offrire giochi ai piccoli ricoverati e rivolgere un segno di vicinanza e solidarietà.

Il maggiore Francesco Coratti, comandante della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, il capitano Lucrezia Limodio, il luogotenente c.s. Marco Orsolini hanno portato il saluto del Colonnello Andrea Milani, comandante provinciale.

Ad accoglierli erano il direttore del reparto Alessandro de Fanti e la coordinatrice Nicoletta Vinsani che hanno ringraziato a nome dell’azienda sanitaria per il gesto di sensibilità che esprime attenzione a chi vive condizioni difficili durante queste festività.

******

Nella foto: al centro Alessandro de Fanti, alla sua destra e sinistra, rispettivamente, il maggiore Coratti e il capitano Limodio, ai lati il vice brigadiere Corrado Solarino, il luogotenente Marco Orsolini, l’appuntato Salvatore Puscio e la coordinatrice Vinsani