Castelfranco Emilia, 100 pandori dal Lions agli ospiti dell’ASP Delia Repetto

Sono un centinaio i pandori di Natale donati dal Lions Club di Castelfranco Emilia e Nonantola agli anziani ospiti dell’Asp Delia Repetto. Questa mattina la consegna direttamente agli anziani dei servizi Casa Residenza e Centro Diurno, alla presenza del Vicesindaco di Castelfranco Emilia Nadia Caselgrandi, dell’Amministratore Unico ASP Giuseppe Masellis, della Direttrice Paola Covili e del Lions Club, realtà da sempre impegnata in iniziative di solidarietà.

I Lions Club, con questo piccolo ma significativo gesto, contribuiscono a testimoniare l’attenzione della Comunità nei confronti dei servizi a favore della popolazione anziana. “Vogliamo esprimere la più sincera gratitudine al Lions Club di Castelfranco Emilia e Nonantola. Il Natale – spiega il Vicesindaco di Castelfranco Emilia Nadia Caselgrandi – è un momento in cui la vicinanza e i tanti gesti di solidarietà contribuiscono a non fare sentire le persone sole ma parte di una comunità. Il dono è certamente un simbolo di attenzione portato agli ospiti e ci offre anche l’occasione per esprimere la nostra gratitudine a tutti gli operatori che si adoperano per il benessere dei nostri anziani. Anche a loro vanno i nostri migliori auguri di Buon Natale”. Si associano ai ringraziamenti anche l’Amministratore Unico e la Direttrice di ASP. Oltre ai ringraziamenti al Lions Club, rivolgono “un pensiero affettuoso agli operatori per la passione, la dedizione e la professionalità che esprimono quotidianamente nel loro lavoro, anche in questa giornata di festa – affermano congiuntamente Masellis e Covili, evidenziando che – il nostro ringraziamento è altresì rivolto ai famigliari degli ospiti della CRA e del CDA per il costante e prezioso supporto, mai mancato anche nei momenti complicati e difficili della pandemia, e per la fiducia che ci sprona a migliorare e fare sempre qualcosa di più”. “Come Lions club Castelfranco Emilia e Nonantola – affermano congiuntamente la Presidente Cathrin Ferrari, il Vice Presidente Lamberto Piccinelli e il Cerimoniere Gianni Natalini – desideriamo dimostrare la vicinanza ai 100 anziani delle strutture a gestione pubblica dell’Unione del Sorbara e porgere gli auguri natalizi a ogni ospite”.