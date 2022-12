Caro bollette, il Comune di Albinea destina oltre 68mila euro per dare una mano al Terzo Settore

Dopo aver destinato fondi comunali per aiutare le famiglie a fronteggiare il caro bollette, l’amministrazione di Albinea ha pensato ai soggetti e alle associazioni del terzo settore, anch’essi in difficoltà di fronte all’aumento delle utenze di gas e luce.

Ecco allora che è stato pubblicato un bando al quale sono stati destinati 68.350 euro e che si svilupperà in forma di contributi la cui entità verrà stabilita in base al numero delle domande pervenute.

Il regolamento su chi sia autorizzato a presentare la domanda è disponibile sul sito del comune di Albinea (www.comune.albinea.re.it). La scadenza per fare richiesta del contributo sono le ore 12 di venerdì 30 dicembre 2022.

“Il caro energia’ sta mettendo in difficoltà tante famiglie, ma anche le realtà associative e del sociale. – spiega l’assessore al Sociale Roberta Ibattici – Si tratta di realtà che sono preziose per la nostra comunità, perché giocano un importante ruolo nell’offrire aiuto a chi si trova in condizione di maggiore fragilità, oppure perché sono punti di riferimento e luoghi di relazione tra le persone, come il caso dei circoli sociali. Questo stanziamento è significativo, e intende sostenere queste attività e luoghi che consideriamo patrimonio di tutta la comunità albinetana”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici Area Finanziaria-Tributi 0522/590217 – 0522/590264 (E-mail: tributi@comune.albinea.re.it) e l’Area Servizi Culturali, Educativi e Sportivi 0522/590263 (E-mail: f.franceschini@comune.albinea.re.it).