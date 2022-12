Sassuolo, investito mentre attraversa la strada: grave un 58enne

Un uomo di 58 anni, pare cittadino di origine albanese, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri sera in via Manfredo Fanti a Sassuolo. Secondo i primi accertamenti, intorno alle 19:00 l’uomo avrebbe attraversato la strada nei pressi dell’incrocio con via Gorizia, venendo investito da un’autovettura condotta da un giovane.

Nell’urto l’uomo è stato sbalzato ricadendo sull’asfalto. Soccorso dai sanitari inviati dal 118 e apparso subito grave, il 58enne è stato trasportato al Trauma Center dell’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità: la prognosi è riservata. Per i rilievi è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale.