Primi! Mead Informatica e la sua Academy duale hanno vinto!

“Per l’intensa collaborazione tra azienda e partner scolastico nella progettazione e realizzazione del percorso, e per la struttura formativa innovativa, sostenibile e replicabile in altri territori e settori”: con questa motivazione ieri mattina, presso l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, l’azienda Mead Informatica ha ricevuto il Premio di Eccellenza Duale per la categoria “Progetti duali in apprendistato di primo livello”. Il tradizionale appuntamento di AHK Italien (Camera di Commercio Italo-Germanica) premia i migliori progetti in materia di formazione a stampo duale attivi in Italia. Premiati aziende ed enti di formazione in cinque diverse categorie.

Questa volta si è aggiudicata il premio della categoria Apprendistato di 1° livello, la System integrator ICT Mead Informatica, distribuita sul territorio nazionale con sedi in Reggio Emilia, Marcon (Ve), Agrate Brianza (Mb), Roma. Alla ricerca di figure Junior IT Specialist, Mead aveva deciso di rivolgersi a Ifoa a inizio 2022 per avviare un programma completo in grado di trovare e plasmare un profilo tecnico adatto alla propria realtà.

Era stato così inaugurato ufficialmente il 26 aprile 2022, nella sede di Ifoa di Reggio Emilia e alla presenza di Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione della Regione Emilia-Romagna, il percorso di formazione contestuale all’inserimento lavorativo in azienda di 9 ragazzi col profilo di Junior IT Specialist, concretizzando in questo modo l’apprendistato come forma di accesso privilegiato al mondo del lavoro, in un sistema virtuoso in cui i giovani possono conseguire un titolo di studio e contemporaneamente un’occupazione stabile e di qualità.

In un settore in rapido cambiamento come quello dell’Information Technology, in particolare, il reperimento di giovani candidati specializzati diventa sempre più complesso. Per questo motivo molte aziende si stanno interrogando su modalità di recruiting differenti, trovando nella formazione un valido alleato.

È quello che è accaduto a Mead Informatica, che col supporto di Ifoa ha potuto assumere sin dal primo giorno 9 giovani aspiranti tecnici informatici, con contratto di Apprendistato di 1° livello. Dopo un primo periodo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) svolto all’interno delle aule di Ifoa, i ragazzi hanno proseguito la loro formazione in azienda per apprendere direttamente sul campo i trucchi del mestiere ed affinare le proprie soft skills.

Ifoa ha già dato avvio ad altri percorsi di formazione mirati all’assunzione diretta, con lo stesso impianto di quello sopra descritto e altri ancora seguiranno.