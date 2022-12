Cartoguide della città di Vignola in inglese, francese e tedesco

Sono appena state stampate e sono ora disponibili le prime cartoguide turistiche realizzate dai ragazzi dell’istituto tecnico vignolese Paradisi. Si tratta di guide cartacee per turisti e visitatori che possono così scegliere, a seconda dei loro interessi, tra un itinerario naturalistico e un itinerario storico-culturale. Le guide sono bilingue, stampate in italiano e inglese, italiano e francese, italiano e tedesco. Le prime copie sono già state messe a disposizione dei visitatori proprio in questi giorni, presso l’infopoint della Pro Loco Vignola Terra di ciliegie, che per l’occasione delle Festività natalizie ha un proprio stand in Corso Italia.

I ragazzi della classe 5a A indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) ci hanno lavorato diversi mesi, nella seconda parte dell’anno scolastico 2021/22 e in questo primo trimestre, confrontandosi in particolare con i volontari dell’associazione culturale Mezaluna per avere tutte le informazioni corrette sulla storia di Vignola e dei suoi monumenti. L’itinerario storico-culturale contiene notizie sulla Rocca di Vignola, su Palazzo Barozzi e la sua scala a chiocciola, su Villa Tosi Bellucci e l’acetaia comunale, sul Giardino pensile Galvani, sulla Casa natale di Ludovico Antonio Muratori (dichiarata monumento nazionale), e sulla Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, patroni di Vignola. E naturalmente sulle tipicità agro-alimentari di Vignola: le ciliegie, la Torta Barozzi, l’Aceto balsamico tradizionale e l’Agromela. Nell’itinerario naturalistico, si parla dei percorsi naturalistici che passano da Vignola, dal più tradizionale ovvero il Percorso Natura lungo il Panaro, all’ultimo nato il Cammino dell’Unione, un percorso ad anello di 100 chilometri che i pellegrini possono percorrere in cinque tappe. Da Vignola passa anche la Romea-Nonantolana.

La coordinatrice del progetto è stata la prof.ssa di Inglese Chiara Barbieri. “Il progetto – spiega Chiara Barbieri – è nato dalla collaborazione tra l’Istituto Tecnico Economico “Paradisi” e le realtà del territorio, in particolare il Comune di Vignola. Assieme si è pensato alla realizzazione di una cartoguida per due tipologie di turisti: un turista più interessato alle realtà storiche e culturali e uno più orientato ai percorsi naturalistici. I testi delle due guide sono stati poi tradotti nelle lingue straniere studiate dagli alunni: inglese, francese e tedesco”. Hanno collaborato al progetto le prof.sse Marialisa Maccariello (Italiano), Giuseppina Massimo (Tedesco), Roberta Fiorenzano (Informatica) e Serena Prati (Francese) per quanto riguarda le parti di loro competenza. “Il progetto – conclude la prof. Barbieri – è stato supportato anche dal prezioso aiuto offerto dall’associazione “Mezaluna – Mario Menabue”, che ha accompagnato gli studenti in una visita guidata dei luoghi più significativi della città”.

“Desidero ringraziare gli studenti e le insegnanti che hanno pensato e realizzato questo progetto – commenta l’assessora al Turismo Daniela Fatatis – Li ringrazio in particolare perché non si sono limitati a realizzare un prodotto a puro scopo didattico, ma hanno approntato uno strumento di utilità pratica per i visitatori e lo hanno messo a disposizione della nostra comunità. Come Amministrazione puntiamo molto sull’attrattività della nostra città, per le sue eccellenze storico-monumentali e ambientaliste, e queste due cartoguide, per la loro completezza e facilità d’uso, saranno distribuite gratuitamente nei punti di informazione turistica”.