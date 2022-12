Armando Sternieri confermato alla presidenza del “Peri-Merulo”

Con decreto del 16 dicembre 2022 del ministro dell’Università e della Ricerca sen. Anna Maria Bernini, il prof. Armando Sternieri è stato confermato alla presidenza dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”.

Per il presidente Sternieri si tratta del secondo mandato triennale ai vertici della scuola reggiana che da gennaio diverrà formalmente “Conservatorio Statale di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti”, perfezionandosi il processo di statizzazione in corso in Italia per gli ex Istituti Musicali.

Armando Sternieri, laureato in Fisica nell’indirizzo elettronico-cibernetico, ha svolto attività di ricerca e docenza universitaria nel campo dell’intelligenza artificiale.

È stato docente di Economia e Gestione delle tecnologie dell’Informazione e della comunicazione al MBA della LUISS Guido Carli di Roma e consigliere di amministrazione delle case editrici Stamp e Diabasis. Attualmente è Amministratore Delegato di Energee3 e di Thedotcompany.

Insegna Sistemi informativi e Gestione d’impresa all’Università di Parma dove è co-direttore del corso di perfezionamento in ICT Governance. È Consigliere di Amministrazione di IRETI S.p.a.