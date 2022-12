Albinea: 140 pacchio all’associazione “Amici del piccolo Davide” per il progetto “Scatole di Natale”

Sono stati ben 140 i pacchi raccolti dall’associazione “Amici del piccolo Davide” grazie alla generosità dei cittadini di Albinea e Canali. I regali sono stati consegnati nei giorni scorsi da Michele Ciuffreda e Antonella Incerti al centro di raccolta reggiano del progetto solidale “Scatole di Natale”, nato due anni fa dall’idea di tre mamme e il cui obiettivo è far arrivare un dono a chi soffre o non ha la possibilità di poterlo ricevere altrimenti.

Michele e Antonella, genitori del piccolo Davide Ciuffreda, tragicamente scomparso a 10 anni in un incidente stradale il 2 gennaio 2018, hanno agito come punto intermedio in cui convogliare i regali prima della consegna finale e della distribuzione.

“L’iniziativa è davvero molto bella – hanno spiegato – e ci preme ringraziare sia le organizzatrici, che tutti i cittadini che hanno regalato alle persone bisognose prodotti e giochi nuovi, in ottimo stato e incartati alla perfezione. Speriamo che chi li riceverà possa passare un Natale un po’ più felice”.