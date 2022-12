Regali di Natale ai bambini che, ad Albinea, hanno scelto il Pedibus

La magia del Natale ha animato, questa mattina, la corsa straordinaria del pedibus.

Sulle note di canzoni natalizie i bambini della scuola primaria “Renzo Pezzani” hanno percorso le vie del paese ed hanno fatto sosta ai piedi dell’albero allestito in piazza dove l’assessore Mirella Rossi ha donato ad ognuno di loro un sacchetto di dolciumi. Anche i volontari riceveranno un piccolo dono come segno di riconoscenza per l’impegno dedicato a questo progetto realizzato dal Comune in collaborazione con l’istituto comprensivo e Auser Albinea.

“Grazie ai volontari che rendono possibile questo servizio – ha detto l’assessore Rossi – al coordinamento dell’Ufficio scuola e alle famiglie di Albinea che hanno scelto il progetto “Pedibus” che ha una valenza ecologica e di relazione”.

Nel 2022 sono stati 40 i bambini iscritti e 30 i volontari che si sono alternati nell’accompagnamento. La ricerca degli adulti accompagnatori continua e per dare la propria disponibilità basta mettersi in contatto con l’Ufficio scuola del Comune”.

Il Pedibus riprenderà le sue corse il 9 gennaio 2023.