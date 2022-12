Ma… diamoci del tu!, Enrico Brignano al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Dopo il grande successo del tour estivo in tutta Italia, Enrico Brignano porta il suo tour invernale, Ma… diamoci del tu!, anche al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 22 dicembre 2022.

Dal racconto di Brignano: «Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute, usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Il “lei” è burocratico, lo si usa con le forze dell’ordine o al Comune, ma del resto il “tu” che lo sta sostituendo è vuoto, non porta con sé quella confidenza vera, quella familiarità che intendo io. Ultimamente poi, dopo la pandemia che ha acuito le distanze, il tu è diventato ancora più un fatto di forma, ma non di sostanza. E siccome io sono un uomo di sostanza – si dovrebbe capire già solo guardandomi – vorrei recuperare quel TU che ci siamo persi per strada. E ci aggiungo pure quel MA che resetta tutto, che azzera le distanze, che siano sociali, economiche o d’età…».

Biglietti: I platea 80,50€ – II platea 63,25 – Balconata 46,00€ – Biglietti disponibili su Vivaticket e Ticketone.