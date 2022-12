“Genoeffa Cocconi Cervi”, un film sulla Resistenza femminile partigiana

Primo ciak al Nuovo Museo Cervi di Gattatico per il nuovo film documentario di Marco Mazzieri, scritto da Lorena Ravanetti e prodotto da Aleo Film e Schicchera Production con il sostegno dell’Istituto Alcide Cervi e dell’Emilia-Romagna Film Commission.

“Genoeffa Cocconi: i miei figli, i sette fratelli Cervi”, questo il titolo di lavorazione, racconterà la storia della madre dei sette fratelli Cervi, partigiani della Resistenza Italiana fucilati il 28 dicembre 1943 al poligono di Reggio Emilia.

Attraverso una conversazione “impossibile” tra Genoeffa Cocconi ed una giovane ricercatrice dei giorni nostri giunta al Nuovo Museo Cervi per una ricerca, si racconterà la figura emblematica di una protagonista della Resistenza femminile partigiana e della lotta per la libertà, da riconsiderare nella storia al pari della Resistenza maschile.

La narrazione fiction sarà ulteriormente valorizzata da un nucleo di interviste a personalità di rilievo che esprimeranno le loro riflessioni sul tema, filmati storici d’archivio ed animazione 2D.

Le riprese verranno effettuate a Reggio Emilia, Gattatico, Campegine e Bologna tra dicembre 2022 e febbraio 2023; il film verrà presentato al pubblico nella seconda metà del 2023 con una première che aprirà il percorso distributivo.

Marco Mazzieri, regista: “Genoeffa Cocconi è una figura di donna esemplare del Novecento, che con il passar del tempo ha acquisito sempre maggior forza. È quindi una grande responsabilità raccontarne il percorso umano e spirituale di moglie, madre, nonna e donna della Resistenza. Mi impone, come regista, uno stile di documentario che eviti qualsiasi tentazione fiabesca o retorica.”

Lorena Ravanetti, sceneggiatrice: “Scrivere della persona e della vita di Genoeffa Cocconi nasce dall’esigenza di mettere in luce una figura storica di donna della Resistenza partigiana per troppo tempo tenuta ai margini o addirittura all’oscuro. Illuminare la sua vita significa rendere manifesto il ruolo delle donne contadine durante la Resistenza, vere protagoniste della scelta per la libertà alla pari dei loro uomini.”

Albertina Soliani, Presidente Istituto Alcide Cervi: “Genoeffa Cocconi, una donna che ha fatto la storia di Italia. Una donna contadina, colta, ha costruito la democrazia, come alcune donne colte della borghesia dell’Ottocento hanno fatto il Risorgimento. È nella storia di Italia, con l’intera sua famiglia.”

Alessandro Leo, produttore Aleo Film: “Ci tenevamo molto a realizzare questo film su Genoeffa perché riteniamo di grande importanza comunicare e valorizzare la memoria del ruolo femminile nella Resistenza, al pari di quello maschile. Il valore della libertà lo si può comprendere soprattutto grazie alla cultura e ad una corretta istruzione; Genoeffa istruì i suoi figli ed ugualmente fecero tante altre donne del tempo oltre all’accudire i partigiani ed i profughi di guerra. Senza questi contributi la Resistenza non sarebbe stata possibile.”