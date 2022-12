Controlli straordinari interforze presso il parcheggio ex Foro Boario a Reggio e zona adiacente

Continuano i controlli presso l’ex parcheggio cosiddetto Foro Boario. Anche ieri, domenica 18 dicembre, il Questore di Reggio Emilia ha predisposto dei mirati controlli interforze nella zona, al fine di reprimere ed infrenare il perpetrarsi di eventuale commercio abusivo di prodotti alimentari, a tutela della sicurezza e della salute pubblica.

Anche nella giornata di ieri, come previsto dall’ordinanza adottata dal Questore le pattuglie della Polizia Stradale, Guardia di Finanza e Polizia Locale, impiegate ciascuna nel proprio ambito di competenza, hanno controllato l’area del parcheggio adiacente a via F.lli Manfredi.

Tuttavia, dopo le prime sanzioni amministrative (una per mancanza della revisione di un veicolo adibito a regolare vendita ambulante ed una per trasporto merci per conto terzi senza la prescritta autorizzazione, con relativo fermo amministrativo del veicolo, ndr.) elevate durante il servizio predisposto domenica 4 dicembre, le pattuglie impiegate nel servizio, come domenica scorsa, non hanno rilevato attività di commercio abusivo, né altre attività illecite.