Rugby: Giacobazzi, con Viadana arriva il primo ko

Si interrompe a nove vittorie la striscia positiva del Giacobazzi Modena. Nell’ultima patita dell’anno solare arriva la prima sconfitta per i biancoverdeblù, che perdono 31-15 con la Cadetta del Rugby Viadana, ma chiudono comunque il 2022 in testa alla classifica.

C’è il tutto esaurito allo stadio Luciano Zanetti di Collegarola per quello che può essere un crocevia fondamentale in direzione serie A: da un lato la multinazionale Viadana, seconda squadra di uno dei top club italiani, dall’altro un gruppo interamente “made in Modena”, prodotto del vivaio e di un percorso lungo oltre dieci anni.

Ad avere la meglio alla fine sono i Caimani, più bravi ed esperti nel gestire le situazioni chiave del match. Eppure la partenza fa ben sperare: passano meno di 90 secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Zerbinati e Modena passa con Carta, che sfrutta l’errore della retroguardia giallonera sulla pressione di Petti e si tuffa in meta. Capitan Michelini trasforma dalla piazzola e fa 7-0.

Il Giacobazzi non riesce a gestire la situazione di vantaggio e subisce il ritorno degli ospiti, trascinati dalla mischia. Al 9’ Viadana approfitta subito della superiorità numerica (giallo a Matteo Bellei) e riporta la gara in parità con la meta di Marcoleoni trasformata da Paternieri. L’arbitro sanziona l’indisciplina in mischia dei biancoverdeblù con i gialli a Malisano e Debortoli nel giro di un minuto e Viadana va avanti con la meta di Sarzi e i due punti aggiuntivi portati dal piede di Paternieri.

Il pubblico di Collegarola capisce il momento e suona la carica, il Giacobazzi risponde sul campo ed è protagonista di un finale di tempo in crescendo. Enrico Michelini dalla piazzola accorcia le distanze, poi Modena guadagna terreno, senza capitalizzare.

La marcatura al 5’ dell’estremo viadanese Ferro sembra indirizzare la ripresa, ma Modena non sprofonda e alla prima occasione si riporta sotto break con la meta di Petti, che ridà entusiasmo al pubblico di Collegarola. La gara resta in equilibrio anche quando Ferro segna la sua doppietta personale e il poker dei suoi al 56’, Modena ci prova senza troppa convinzione e lucidità e nei 10 minuti finali è ancora Viadana a colpire con Crivaro, che mette la firma sulla meta che chiude definitivamente la contesa.

La sconfitta non rovina il Natale al Giacobazzi, che chiude l’anno da prima della classe. Domenica 22 gennaio il campionato di B riprende, ma il quindici di Rovina osserverà il turno di riposo e tornerà in campo sette giorni dopo in trasferta con il Florentia.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Rugby Viadana B 15-31

Marcature: 2’ meta Carta tr Michelini, 9’ meta Marcoleoni tr Paternieri M., 23’ meta Sarzi tr Paternieri M., 28’ cp Michelini; 45’ meta Ferro, 51’ meta Petti, 56’ meta Ferro tr Paternieri M., 71’ meta Crivaro.

Giacobazzi Modena: Assandri (63’ Pilati); Petti, Orlandi, Michelini, Trotta; Mazzi (72’ Barbolini), Lloyd (75’ Picheo); Debortoli (57’ Cojocari), Flores (63’ Venturelli L.), Carta; Venturelli M., Bellei M.; Malisano (57’ Milzani), Rodriguez (70’ Operoso), Morelli. All. Rovina.

Rugby Viadana B: Ferro; Paternieri C., Arena, Panizzi, De la Mare; Paternieri M., Cafarra; Sarzi, Fierro, Dorronsoro; Artoni, Davolio; Novindi, Marcoleoni, Halalilo. A disposizione: Gamboa J.P., Gamboa C., Gamboa J.C., Galeotti, Joubert, Parmigiani, Crivaro. All. Gamboa C.

Arbitro: Alessandro Zerbinati (Rovigo).

Note: Espuslo: 79’ Milzani (Giacobazzi Modena). Ammoniti: 8’Bellei M. (Giacobazzi Modena), 19’ Malisano (Giacobazzi Modena), 21’ Debortoli (Giacobazzi Modena), 59’ Crivaro (Viadana B). Risultato primo tempo: 10-14. Punti conquistati in classifica: Viadana B 5, Giacobazzi Modena 0.

Serie B (girone 2), risultati 10° turno: UR San Benedetto-Firenze 16-36 (0-5), Cus Siena-Imola 35-3 (5-0), Giacobazzi Modena-Viadana B 15-31 (0-5), Lions Amaranto-Jesi 12-27 (0-5), Highlanders Formigine-Florentia 10-41 (0-5). Riposa: Bologna Rugby.

Classifica: Giacobazzi Modena 43, Viadana B 41, Florentia 37, Bologna Rugby 29, Firenze 28, Jesi 18, UR San Benedetto 15, Highlanders Formigine 13, Cus Siena 12, Lions Amaranto 7, Imola 6.

Prossima giornata, 11° turno (22/01/2023): Firenze-Cus Siena, Imola-Lions Amaranto, Florentia-Bologna Rugby, Jesi-UR San Benedetto, Viadana B-Highlanders Formigine. Riposa: Giacobazzi Modena.

(foto in allegato di Sara Bonfiglioli)