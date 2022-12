Costante impegno della polizia per contrastare il degrado urbano nel centro storico reggiano

Le problematiche inerenti il “quadrilatero” del centro storico, segnalate da parte di alcuni cittadini, sono state da tempo affrontate dal Questore di Reggio Emilia.

La consapevolezza che detti fenomeni, possono avere una forte incidenza, sul senso di sicurezza percepita delle persone, ha richiesto un intervento ulteriore, in termini di prevenzione, che ne riduca gli effetti e per tale ragione il Questore Ferrari sta predisponendo, da mesi, specifici e continuativi servizi di controllo nel “quadrilatero” urbano, compreso tra via Secchi, via Roma, via Nobili via Bellaria, nonché nei parchi Pubblici e nell’area della Stazione Ferroviaria “Storica”.

Nella programmazione di detti dispositivi, in conformità delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, si è ritenuto fondamentale il concorso ed il coordinamento di tutte le Forze dell’Ordine e di alcuni enti pubblici, così da poter mettere a fattor comune le specifiche competenze di ciascuno, compiendo degli interventi efficaci e maggiormente incisivi in ogni settore, oggetto della vigilanza e dei controlli.

Per questa ragione, ogni settimana i servizi stanno coinvolgendo, oltre alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, e alla Polizia Locale, quest’ultima soprattutto per le verifiche sul rispetto delle ordinanze sindacali, inerenti l’abuso delle bevande alcoliche, anche la Guardia di Finanza e l’AUSL, il cui supporto sta consentendo di effettuare accertamenti di natura fiscale e in tema di sicurezza alimentare.

In particolare, l’attività della Guardia di Finanza e dell’AUSL ha portato all’emissione di specifiche prescrizioni impartite agli esercizi pubblici controllati, i quali dovranno, entro un termine, sanare le irregolarità per non incorrere in sanzioni amministrative.

La puntuale mappatura del territorio e lo studio del contesto socio/economico esistente, ha pertanto permesso di affiancare, agli ordinari controlli, già particolarmente rafforzati, anche interventi mirati, nei confronti di specifici obiettivi, i cui esiti, nella zona del “quadrilatero”, dal 1° luglio al 30 novembre 2022, si vanno di seguito a descrivere: 250 servizi svolti; 872 persone identificate; 108 veicoli controllati; 55 esercizi pubblici controllati; 3 arresti effettuati; 19 persone denunciate; 49 sanzioni amministrative, di cui 42 emesse per violazione delle ordinanze anti-alcol; 476 sanzioni al Codice della Strada;

Sostanza stupefacente sequestrata: 22,42 g hashish; 1,84 g cocaina.

Nel periodo di riferimento, in calo rispetto al passato, sono state presentate nr. 13 denunce per fatti di reato avvenuti in zona quadrilatero, di queste nr. 9 per furto, per le quali sono in corso attività di indagine.