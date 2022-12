Manifestazione d’interesse per #sassuolocittattiva

È stato pubblicato l’avviso di “Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti per interventi di sviluppo di comunità #sassuolocittattiva rivolto ad associazioni di promozione sociale e a organizzazioni di volontariato. Anno 2023”.

Il Comune di Sassuolo intende assegnare contributi, fino all’ammontare complessivo di € 25.500,00 per la realizzazione – nelle varie aree e quartieri cittadini – di progetti e interventi volti alla promozione della coesione sociale e della solidarietà nella comunità, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà e delle forme associative, e favorendo la partecipazione territoriale.

Con l’avviso l’Amministrazione Comunale intende promuovere la partecipazione territoriale e la valorizzazione delle forme associative che perseguono interessi collettivi con finalità sociali, ricreative, ambientali, nonché culturali e sportive.

L’obiettivo è quello di selezionare iniziative e progetti presentati da associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato che operano sul territorio del Comune di Sassuolo relativi ai seguenti ambiti di intervento:

azioni finalizzate a rafforzare e promuovere la coesione sociale, coinvolgere e valorizzare il territorio e i diversi quartieri cittadini attraverso interventi di animazione di parchi, piazze e strade con particolare attenzione alle zone periferiche; azioni tese a incentivare e sostenere iniziative che, ponendo attenzione alla cura della città e dell’ambiente, promuovano la partecipazione e il protagonismo attivo dei membri della comunità che quotidianamente vivono il territorio; occasioni di aggregazione nei quartieri mettendo in rete soggetti e attori locali già attivi anche mediante iniziative di carattere sportivo e culturale di base; iniziative per l’Inclusione Sociale e la Non-Discriminazione, con particolare attenzione ad offrire sostegno a progetti ed azioni che abbiano come finalità la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, la relazione tra le persone, la conoscenza reciproca e l’integrazione tra vecchi e nuovi abitanti, creando presidi sociali visibili e possibilmente animati dagli stessi cittadini.

I progetti ammessi a contributo dovranno essere realizzati, a partire dalla comunicazione di accoglimento, tassativamente entro il 31/12/2023. Non sarà in alcun modo possibile realizzare iniziative oltre tale data, neanche anticipando le spese prima del termine indicato. Eventuali eventi realizzati o spese effettuate dopo il 31/12/2023 non saranno presi in considerazione ai fini dell’erogazione del contributo assegnato.

La domanda, sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione di volontariato, deve essere presentata al Comune di Sassuolo entro e non oltre il 30/01/2023 alle ore 12.00, con una delle seguenti modalità: