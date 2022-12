Dichiarazione di Emilia Muratori, sindaca di Vignola e presidente dell’Unione Terre di Castelli

In queste ultime settimane ho letto sui media locali che, a più riprese, qualcuno aveva fatto il mio nome come possibile candidato alla Presidenza della Provincia di Modena. Certamente ringrazio chi ha pensato che la mia esperienza potesse essere adeguata a un ruolo amministrativo così cruciale per il nostro territorio. Fino a che erano solo voci avevo comunque preferito non commentare, ma, adesso che si avvicina la data della consultazione provinciale, desidero ribadire quanto avevo già detto, due anni fa, in occasione della campagna elettorale per le elezioni comunali: “Io mi candido a sindaco di Vignola per rimanere cinque anni”.

Lo avevo voluto sottolineare perché i vignolesi erano reduci da un’esperienza opposta, con un primo cittadino che aveva scelto altri lidi amministrativi a metà mandato. Io, invece, avevo assicurato che avrei portato a termine l’intero mandato per dare concretezza a quel cambio di passo che la nostra città richiedeva. E non ho intenzione di mancare alla parola data. All’impegno da sindaco, poi, a febbraio di quest’anno, ho aggiunto anche l’ulteriore impegno di presidente dell’Unione Terre di Castelli che raccoglie ben otto Comuni, dalla zona pedecollinare fino alla montagna. Anche grazie ai fondi PNRR, in questo momento, Vignola e le Terre di Castelli stanno mettendo a punto progetti comunali e sovracomunali che, nel giro di pochi anni, hanno la potenzialità di migliorare in maniera significativa i servizi dell’intero territorio. Sto pensando, ad esempio, alla realizzazione di un polo socio-sanitario che porterà al servizio di tutti i cittadini dell’Unione un Ospedale di comunità e una Casa di comunità. O ancora, per Vignola, al progetto di una nuova palestra e a quello del recupero dell’ex macello e dell’ex mercato ortofrutticolo. Sono tutti progetti frutto del lavoro di questa Amministrazione, la cui rilevanza ci impegna a portarli a termine. Su questi progetti, naturalmente, chiederemo la collaborazione e il supporto di chi sarà chiamato a guidare la nostra Provincia. Solo un lavoro di squadra consente di incidere concretamente sulla qualità della vita delle nostre comunità.