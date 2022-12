Chiusure notturne programmate sulla A1, sulla A13 e sulla A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna/Casalecchio di Reno.

In alternativa, si consiglia di percorrere la A14 Bologna-Taranto e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul torrente Rodano, al km 140+000, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata all’interno del suddetto tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la SS722, SS468, SP185, SP13 e rientrare sulla A22 Autostrada del Brennero alla stazione di Campogalliano.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica, SR88, Via Merlin, Viale Porta Adige, SS16 adriatica e rientrare sulla A13 alla stazione di Boara.

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 dicembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Firenze/Milano ed è diretto verso Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna, uscire allo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso in direzione Padova;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14, percorrere la Tangenziale di Bologna, uscire allo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso in direzione Padova;

sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 dicembre, in modalità alternata.