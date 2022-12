Casina, via del Predale resta chiusa fino al 23

La Provincia di Reggio Emilia informa che proseguirà fino a venerdì 23 dicembre la chiusura al transito (residenti esclusi) del tratto di Sp 63 che a Casina prende il nome di via del Predale. La ditta Ieco di Cervarezza ha infatti comunicato di non aver ancora completato i lavori di sostituzione della rete idrica a causa del maltempo di questi ultimi giorni. Per chi arriva da Albinea verso Casina, il traffico continuerà dunque ed essere deviato su via Marconi e via Roma. Per chi arriva da Casina diretto ad Albinea, su via Marconi e quindi sulla Sp 63.

Sulla Sp 91 Collagna – Vaglie – Ponte Rossendola – in località Albuceto in comune di Ventasso – a seguito delle piogge persistenti di questi giorni si viaggia invece a senso unico alternato regolato a vista e limite dei 30 km/h a causa del cedimento di una quarantina di metri della scarpata di valle.