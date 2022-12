Sabato 17 e domenica 18 fitto calendario di appuntamenti a Concordia in attesa del Natale

Nella mattina di sabato 17 dicembre, alle ore 10, la Biblioteca comunale si trasforma nella Biblioteca di Babbo Natale con la lettura dedicata ai bimbi dai 3 ai 6 anni per la lettura “Il pettirosso e Babbo Natale”. Alle ore 16:30 presso la sala polivalente della scuola Zanoni l’Orchestra di Fiati Essentia propone la fiaba musicale “Come il Grinch rubò il Natale!”: un’orchestra di 30 elementi alterna musica, immagini e narrazione per uno spettacolo scritto apposta per i più piccoli e in grado di coinvolgere i bambini in prima persona.

Domenica 18 dicembre tanti eventi animeranno nel pomeriggio Piazza Borellini. Alle ore 15 Mago Blu intrattiene i bambini con uno spettacolo di magia, giochi e bolle di sapone in attesa dell’arrivo di Babbo Natale, che alle ore 16:00 arriverà con un sacco pieno di caramelle e dolcetti per tutti i bambini. Alle ore 17:00 grande concerto del Coro Gospel Experince, uno spettacolo vivo e coinvolgente con una ventina di elementi diretti dalla pianista Alessandra Fogliani e dalla cantante jazz Sandra Cartolari.

A conclusione del concerto i 18enni riceveranno in omaggio dal sindaco una copia della Costituzione italiana con un segnalibro realizzato dal collettivo ambientalista Art.9 che ricorda l’importante modifica costituzionale con cui la tutela dell’ambiente ha recentemente acquisito valore costituzionale.

Per tutto il pomeriggio di domenica 18 dicembre stand gastronomico a cura del Comitato genitori scuole di Concordia e distribuzione degli alberi del progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”.

In piazza Borellini i più piccoli potranno “spedire” la letterina a Babbo Natale grazie alla speciale cassetta postale realizzata da Pro Loco Concordia. Sarà inoltre possibile ammirare una installazione di alberi di Natale realizzati a cura di aziende, associazioni e commercianti. Fino al 6 gennaio i cittadini possono votare l’albero più bello e regalare a dipendenti e volontari buoni sconto nei negozi di Concordia.

Inoltre i negozi sono aperti e per l’intera giornata i commercianti offrono scontistica e omaggi a chi fa acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa di animazione commerciale promossa da Pro Loco Concordia. Una mappa guiderà tutti coloro che vorranno dedicarsi agli acquisti o alla ricerca dei regali di Natali quale negozio offrirà l’omaggio preferito.