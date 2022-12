Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 16 dicembre 2022

Al mattino molto nuvoloso o coperto con precipitazioni più probabili ed intense sul settore centro-orientale e relativi rilievi. Dal pomeriggio precipitazioni sparse interesseranno il settore centro-orientale. Temperature minime in aumento, comprese tra i 2 / 4 gradi delle pianure emiliane ed i 5 / 6 gradi della costa; massime in lieve aumento sul settore centro-occidentale ed in calo sulla costa, con valori tra 6 e 8 gradi. Venti deboli occidentali; da sud-ovest sui rilievi. Mare mosso.