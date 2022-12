Payback, il sindaco di Mirandola: “La politica trovi una soluzione per non penalizzare il distretto biomedicale”

“Mirandola segue con attenzione la “questione payback”: sono diversi gli imprenditori che si sono già rivolti all’Amministrazione in cerca di supporto e di risposte. Siamo a conoscenza di molti ricorsi al TAR in corso e, anche per questa ragione, sottoscriviamo – chiosa il Sindaco Alberto Greco – il testo dell’interrogazione del Consigliere Regionale Michele Facci con la quale si richiede, in tempi celeri, un tavolo di confronto allargato composto da Governo, Regione e Aziende del settore biomedicale”.

Una preoccupazione generale, quella esposta dal primo cittadino di Mirandola, che ammonisce sulle possibili conseguenze relative alla richiesta contenuta nella norma emanata dall’allora governo Renzi (2015) e avallata dall’allora Presidente della Conferenza Stato Regioni Sergio Chiamparino (2011-2015). Un provvedimento, introdotto dal successore (di Chiamparino) Stefano Bonaccini che prevedeva – per il periodo compreso fra lo scorso 2015 e il 2018 – la restituzione di una quota variabile tra il 40 e il 50% delle spese sostenute oltre il tetto massimo ammesso.

“Si tratterebbe di un provvedimento che metterebbe gravemente a rischio un settore strategico e molto rilevante per il territorio locale, regionale e nazionale: si parla di un distretto che vale il 2% del Pil italiano e che ha al proprio interno migliaia di famiglie di lavoratori. In un periodo storico di particolare incertezza economico/finanziaria sarebbero a rischio posti di lavoro e questo non possiamo permetterlo”.