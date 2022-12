Mercoledì 21 dicembre il Consiglio comunale di Fiorano Modenese presso Casa Corsini

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il prossimo Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per mercoledì 21 dicembre 2022, ore 19.30, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale 83).

In prima battuta vedranno richiesta di approvazione diversi provvedimenti. Nell’ordine: la disciplina sullo svolgimento in videoconferenza dei Consigli Comunali e delle commissioni consiliari; le aliquote IMU 2023; l’aggiornamento del documento unico di programmazione 2023-2025; il bilancio di previsione e il budget relativo a FGP. Successivamente saranno discussi sia i temi relativi alle aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e a quelle terziarie, sia la revisione periodica delle partecipazioni, oltre allo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione. Seguiranno poi 3 ordini del giorno. Il primo, presentato dal PD, riguarda il rinnovo dell’adesione dei nuovi amministratori alla “Carta di Avviso Pubblico”; il secondo e il terzo, presentati dal consigliere Montorsi, riguardano l’acquisizione della strada vicinale ad uso pubblico di Via della Chianca e la viabilità in Via Ghiarella (in previsione del nuovo polo scolastico e dell’Hospice). In ultimo, spazio a due interpellanze: una della consigliera Margherita Bastai relativa all’emergenza ucraina e ai contributi in favore dei servizi sociali; l’altra del consigliere Roggiani relativa ai lavori pubblici nel centro cittadino.

Possibilità di assistere in diretta al Consiglio anche in modalità streaming attraverso le pagine Facebook e YouTube del Comune.