Fondo per la non autosufficienza, dichiarazione di presidente e vicepresidenti della CTSSM di Bologna

“Nella riunione di oggi della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna è emersa forte la preoccupazione da parte dei Sindaci del territorio rispetto al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza (FRNA) da parte della Regione per il 2023.

Occorrono infatti almeno 2,7 milioni di euro in più per Bologna e i comuni della Città metropolitana per fare fronte agli aumenti tariffari – che ricadono sul FRNA – decisi dalla Regione per i maggiori costi in capo ai gestori dei servizi accreditati.

Chiediamo quindi alla Regione di intervenire affinché queste risorse siano garantite per scongiurare ricadute negative sui servizi alla persona nel nostro territorio”.