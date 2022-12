Sassuolo Scherma: Edoardo Manenti sfiora la finale al “Grand Prix Kinder Joy of moving” di Verona

Eccellente prestazione del fiorettista del Sassuolo Scherma Edoardo Manenti a Verona, alla prima prova nazionale di Fioretto maschile. Manenti, classe 2012 già vincitore della prima prova regionale svoltasi a novembre a Bologna, dopo un girone superato con ben cinque vittorie su sei incontri, ha vinto tutte le eliminazioni dirette con dieci stoccate. Edoardo è stato fermato solamente dall’atleta che poi risulterà vincitore della gara, Davide Rocco Iaquinta del Frascati Scherma, per entrare nella finale a otto tiratori.

Gli atleti partecipanti, provenienti da tutt’Italia, erano 102 e Edoardo ha conquistato un meritatissimo dodicesimo posto.

Gara piena di emozioni, dove gli atleti del Sassuolo Scherma erano in tutto dodici.

Soddisfatta la maestra Luciana Galano: “Già portare in gara da Sassuolo questo importante numero di fiorettisti – spiega – per me è una grande vittoria, essendo l’Emilia Romagna patria della spada, poi il risultato di Edoardo mi ha resa ancora più orgogliosa. Stiamo lavorando con grande impegno ed Edoardo è un ragazzo con una grande determinazione e costanza negli allenamenti e questi, si sa, nello sport è fondamentale”.

Un plauso va a tutti i partecipanti, come Riccardo Diciocia, Matteo Desogus e Alessandro Maffei, sempre classe 2012; nella categoria Ragazze (2010) a laura Tulli e Alice Franchini. L’ottimo risultato lascia sperare, per il futuro, il raggiungimento di ulteriori ambiti traguardi.