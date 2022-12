Marzabotto, Pasquale Mirra in concerto: “Moderatamente solo”

Pasquale Mirra, uno dei vibrafonisti più interessanti della scena italiana ed internazionale, farà tappa a Marzabotto lunedì 19 dicembre con un concerto dal titolo “Moderatamente solo”, promosso da Toscana Produzione Musica. L’appuntamento è alle ore 21 presso la Casa della Memoria/Biblioteca.

Pasquale Mirra si dedica anche all’educazione musicale attraverso la costruzione di strumenti musicali attraverso il riciclo dei materiali.

Nel 2013 viene nominato miglior vibrafonista italiano dalla rivista di settore “Jazz it” e nel 2014 è considerato tra i migliori musicisti dell’anno per i critici della rivista “Musica Jazz”. Dal 2008 collabora stabilmente con il noto percussionista americano Hamid Drake con il quale suona e ha suonato in diversi progetti partecipando a numerosi festival in America e in Europa. Ha collaborato con il gruppo Mop Mop e ha preso parte alle musiche del film del regista americano Woody Allen “To Rome with Love”. Si dedica anche all’educazione musicale attraverso la costruzione di strumenti musicali attraverso il riciclo dei materiali.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro.