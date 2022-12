Maranello, approvato il bilancio di previsione 2023-25

Priorità ai servizi per il cittadino, alla manutenzione stradale e del verde pubblico, all’edilizia scolastica, a sicurezza, sport e rigenerazione urbana, con un’attenzione particolare rivolta al sostegno per le famiglie in difficoltà e all’efficientamento energetico, senza alcun aumento su imposte e tasse locali. E oltre la metà delle risorse dedicate agli investimenti sono state intercettate da fondi PNRR, statali e regionali, che con i rispettivi finanziamenti hanno premiato i progetti presentati.

Sono queste le direttive seguite dall’Amministrazione maranellese nell’elaborare il bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025, approvato ieri sera dal Consiglio comunale.

Un bilancio che quest’anno – nonostante le difficoltà dovute ai rincari sull’energia, sui materiali e all’aumento dei tassi d’interesse – vede scendere sempre più l’indebitamento legato ai mutui, con una previsione a – 56%, e che destina agli investimenti 8 milioni di euro, il cui 52% proveniente da contributi. Le tariffe sui servizi, come ogni anno, saranno invece adeguate al tasso d’inflazione, che però verrà calmierato dall’Amministrazione con risorse proprie al fine di mitigarne gli effetti sui cittadini, già alle prese con il caro energia.

Per il 2023 il bilancio ammonterà dunque a 31 milioni di euro: 23,3 milioni le spese correnti, con un 31% di queste risorse utilizzate per l’istruzione, il lavoro e il welfare, mentre un altro 23% servirà per politiche ambientali e di sostegno all’economia locale, anche attraverso il turismo.

“Gli effetti della guerra in Ucraina – spiega Luigi Zironi, Sindaco di Maranello – si sono sovrapposti alla fase di ripartenza post-pandemia. Di fronte all’impatto del caro energia e dell’aumento dei costi sui materiali, che stanno ostacolando diversi progetti e cantieri già in corso, non è stato facile raggiungere un equilibrio che tutelasse i conti pubblici e allo stesso tempo i servizi ai cittadini, senza dover rinunciare agli investimenti. Se ci siamo riusciti è stato anche merito del grande lavoro svolto quest’anno sulla ricerca di finanziamenti ‘esterni’, nonché di un bilancio in salute che nel corso del tempo è stato strutturato per poter affrontare al meglio eventuali emergenze”.

“Ad ogni modo – aggiunge il Sindaco Zironi – le nostre previsioni sul 2023, altro anno pieno di incognite, mantengono una flessibilità che, in caso di necessità, ci garantirà qualche margine di manovra in più nel sostegno alle persone in difficoltà. Abbiamo voluto approvare il bilancio entro la fine dell’anno proprio per poter essere operativi fin dal 1° gennaio, senza lasciare nulla al caso nemmeno per pochi giorni”.

Riguardo agli investimenti nel triennio, una parte considerevole delle risorse sarà riservata agli interventi sul territorio, che potranno contare anche sui 3,3 milioni di euro intercettati finora dai fondi del PNRR. Risorse, queste, che non possono essere utilizzate per un progetto diverso da quello indicato nella richiesta di finanziamento. Tra gli interventi principali compaiono la messa in sicurezza del centro abitato di Torre Maina (progetto da 226mila euro complessivi, 187mila da PNRR), quella del centro di Gorzano (195mila euro, 170mila da PNRR), la riqualificazione di Via San Giovanni Evangelista (328mila euro, 263mila da PNRR), la sistemazione di Via Zozi (398mila euro, 297mila da PNRR) e l’ampliamento delle rete ciclabile (900mila euro, tutti da PNRR), che comporterà la realizzazione di nuovi tratti di collegamento tra Pozza, il Parco Due, il Terminal Bus e Via Giardini.

Inoltre, sono previsti nel triennio 750mila euro per la manutenzione straordinaria di altre strade, ciclabili, marciapiedi e per l’abbattimento di barriere architettoniche, ai quali si aggiungono 375mila euro (180mila da PNRR) per l’illuminazione pubblica – tra efficientamento energetico, manutenzione e nuovi impianti a led -, 120mila euro per il verde pubblico e 75mila euro sul tema sicurezza, che comprende il il potenziamento degli strumenti per la videosorveglianza.

Proseguono anche gli interventi di efficientamento energetico sulle scuole maranellesi, in particolare presso le materne Agazzi (progetto da 294mila euro totali, 195mila da PNRR) e Jacopo da Gorzano (200mila euro, 100mila da PNRR), le elementari Rodari e le medie Ferrari-Galilei, entrambe candidate per un contributo ministeriale: la prossima estate le stesse Ferrari-Galilei vedranno la conclusione dei lavori di adeguamento antisismico già finanziati nel 2022 (682mila euro, di cui 531mila dallo Stato), dopo il primo stralcio portato a termine nei mesi scorsi.

Riguardo agli impianti sportivi, proseguirà la realizzazione del nuovo Parco dello Sport ed è prevista la riqualificazione energetica delle strutture e degli spogliatoi di Pozza dedicati al tennis, intervento già candidato ad un finanziamento regionale. Saranno poi confermati e potenziati ulteriormente progetti quali ‘AttivaMenteSport’, ‘Tutti in campo’ e ‘Post Sport’, a sostegno delle famiglie – anche economicamente – su visite di idoneità, sani stili di vita ed attività sportive durante il post-scuola.

Nell’edilizia pubblica verranno invece investiti 495mila euro, tutti provenienti dal PNRR, per realizzare una nuova struttura presso gli Orti di Gorzano e per riqualificare l’ex casa del custode situata nel complesso di Via Cappella, che una volta sistemata diventerà una sede per associazioni. Sempre nell’area di Via Cappella, proseguirà il progetto per la realizzazione di un Osco (Ospedale di Comunità) in capo all’Ausl, anche in questo caso grazie a fondi provenienti dal PNRR, e il progetto per la riqualificazione di uno stabile da destinare a social housing, da effettuare insieme ad un soggetto privato aggiudicatario del relativo bando. Altri 407mila euro saranno invece utilizzati nel triennio per interventi su cimiteri, alloggi Acer ed immobili comunali che necessitano di manutenzioni straordinarie.

Arrivano importanti novità anche dagli altri ambiti. Sui servizi scolastici, ad esempio, dove il progetto sperimentale pomeridiano ‘Medie XL’, attivato recentemente, sul tema della conciliazione vita-lavoro ha completato l’offerta alle famiglie maranellesi, ora ‘coperte’ dalle 7.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, dai nidi (che quest’anno hanno accolto il 100% delle richieste arrivate entro i termini) alle scuole medie. Inoltre, i Gruppi educativi territoriali (GET), finora rivolti al biennio delle superiori e alle classi terze delle medie, sono stati ampliati alla classi quarte e quinte delle elementari.

Infine, per la promozione territoriale il Comune potrà contare su una nuova convenzione del Sistema turistico distrettuale e su un progetto che punta ad ampliare le funzioni dello IAT a servizio delle attività commerciali e delle strutture ricettive del territorio. Mentre sulle politiche sociali e abitative verranno confermati gli investimenti per il sostegno alla disabilità e al reperimento di alloggi a canone concordato, per il contrasto alla povertà e alla violenza sulle donne, per la tutela dei minori e per lo sviluppo di progetto di inclusione in collaborazione con le associazioni di volontariato.