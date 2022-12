In relazione ai problemi di riscaldamento che si sarebbero riscontrati in un’aula del Galvani-Iodi in via Pascal a Rivalta si precisa che, in quell’edificio, la gestione del calore non è di competenza della Provincia, ma del Comune di Reggio Emilia. Entrambi gli enti si sono già attivati per risolvere il problema, per altro verificatosi anche a causa di un vasistas lasciato aperto.