Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, dalle 23:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 dicembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata verso Milano/Bologna e A21 (Cremona/Brescia).

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-in entrata verso Milano e A21: Piacenza sud;

-in entrata verso Bologna: Fidenza.