Il Liceo artistico Venturi rinnova l’aula di arti figurative grazie al contributo della Fondazione BSGSP

Si è tenuta lunedì mattina, 12 dicembre, presso lo storico Liceo Statale d’Arte A. Venturi in via Belle Arti a Modena, l’inaugurazione dell’aula di arti figurative rinnovata grazie al contributo benefico stanziato dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (Bsgsp).

Alla presenza dell’assessora all’istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi, del presidente della Fondazione Bsgsp Claudio Rangoni Machiavelli e della dirigente scolastica dell’I.I.S. Venturi Luigia Paolino è stato ufficialmente inaugurato uno degli spazi storici e più significativi e affascinanti dell’istituto artistico Venturi.

L’aula B8, infatti, è dedicata alle discipline pittoriche, al disegno dal vero e allo studio del corpo umano: un luogo dove si conserva la tradizione secolare di insegnamento e di educazione all’arte. Inoltre, anche per le sue grandi dimensioni, l’aula è da sempre utilizzata come spazio di rappresentanza per promuovere incontri e conferenze.

La donazione, pari a 12mila euro, ha consentito di dotare l’aula di un nuovo impianto di illuminazione e di procedere ai lavori di cartongessi e di ritinteggiatura delle pareti.

«Siamo orgogliosi di poter concretizzare questo progetto in favore dell’istituto Venturi, un luogo di arte e storia che rappresenta una vera e propria istituzione del territorio e che come tale va non solo preservato, ma anche valorizzato – ha spiegato Claudio Rangoni Machiavelli, Presidente della Fondazione BSGSP – Come Fondazione siamo molto impegnati sul fronte dell’istruzione perché farlo significa sostenere i giovani e credo che oggi, nella profonda complessità del contesto che stiamo vivendo, ciò sia quanto mai necessario. Questa iniziativa – ha concluso Rangoni Machiavelli – testimonia la volontà di continuare ad essere insieme a Banco Bpm un punto di riferimento per il territorio».