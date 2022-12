Il 71% degli italiani trascorre le feste di Natale con la famiglia

ROMA (ITALPRESS) – Da una settimana, ormai, siamo entrati nel pieno del periodo natalizio. Diventa interessante, quindi, analizzare alcune delle abitudini e consuetudini degli italiani legati alle feste e alle tradizioni. In generale, è abitudine di quasi 3 italiani su 4 (il 71,5%) trascorrere le feste comandate con i propri familiari e parenti. Un’abitudine ancora più sentita tra le donne, i giovani e nel Centro Italia. Con l’avvicinarsi del Natale, la metà degli italiani decide di concedersi una coccola e fare un regalo a sè stessi.

Una usanza più frequente tra le generazioni più giovani, nella popolazione di sesso femminile e nelle regioni del Nord Ovest.

Parlando di feste e abitudini non manca chi inizia a pensare già nei mesi precedenti e con largo anticipo ai festeggiamenti per la fine dell’anno. 1 italiano su 3, infatti, è solito sentirsi chiedere “cosa fai a Capodanno?” già alcuni mesi prima, con una maggior frequenza soprattutto nella popolazione tra i 18 e 24 anni. In conclusione, dopo anni di una pandemia che ancora mostra alcuni colpi di coda, la stragrande maggioranza degli italiani chiede – ancora – all’anno venturo di godere di buona salute.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 30/11/2022 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

