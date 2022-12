Gli studenti del Bus Pascal hanno progettato le campagne social per promuovere differenziazione e riuso dei rifiuti

Hanno presentato a una giuria i loro lavori in Sala Tricolore le due classi del liceo Bus Pascal, coinvolte nella creazione di una campagna grafica, pensata per i social network sui temi della sostenibilità e dell’educazione ambientale con particolare riguardo alla differenziazione e al riuso dei rifiuti. E prossimamente, dati gli ottimi risultati e il linguaggio fresco, accattivante e al passo con le giovani generazioni, gli elaborati del gruppo vincitore saranno impiegati dal Comune di Reggio Emilia e da Iren spa.

Il progetto, con finalità didattiche, ha coinvolto 44 studenti, è iniziato durante lo scorso anno scolastico quando i ragazzi, ora in quinta, frequentavano la quarta A e la quarta B, indirizzo Grafico, del liceo Bus Pascal.

Durante l’anno scolastico si sono svolti incontri di formazione, con la partecipazione di esperti del Comune e di Iren, in cui gli studenti hanno potuto apprendere fra l’altro maggiori informazioni e dettagli sul tema dei rifiuti e i principi base della comunicazione social per le campagne di sensibilizzazione. Il lavoro scolastico ha esitato 14 campagne.

Nei giorni scorsi, i ragazzi – accompagnati dalle professoresse Elena Benati e Roberta Cambuli, che hanno seguito il progetto per tutto l’anno scolastico 2021-2022, e dalla dirigente scolastica Sonia Ruozzi – sono stati invitati in Municipio a presentare a una giuria i loro lavori, argomentando e dialogando sulle diverse scelte e proposte.

La mattinata in Sala del Tricolore è stata a sua volta un’esperienza formativa per le due classi, che hanno così affrontato anche la fase di presentazione pubblica, al termine della quale la giuria – composta dall’assessora alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini, da Fiorenza Genovese e Arturo Bertoldi per EduIren e per Iren spa Davide Battisti Brand Strategy, Digital ad Sponsorship – ha indicato le nomination per categorie e infine ha proclamato il progetto vincitore, realizzato dallo studente Massimo Borhan e dalle studentesse Letizia Clemente e Sara Pancani.

HANNO DETTO – “È stata una bellissima occasione per ingaggiare gli studenti su un tema molto attuale, quello dei rifiuti – ha affermato l’assessora Carlotta Bonvicini – per mettere in atto una sensibilizzazione sulla corretta raccolta differenziata e contro gli abbandoni. I contributi degli studenti sono stati di alta qualità, in linea con le campagne nazionali professionali. Sarà molto interessante poter usare queste proposte sui canali del Comune, dando così voce a un linguaggio giovane e vicino al punto di vista delle nuove generazioni”.

“Le campagne informative del Bus Pascal sono una conferma del lavoro fatto in questi anni da docenti e studenti sui temi della sostenibilità – ha sottolineato Arturo Bertoldi responsabile EduIren – Un istituto che da sempre riflette e dialoga con il territorio, mettendo a disposizione della collettività la creatività e voglia di essere cittadini attivi. Continueremo a supportare il progetto con ulteriori momenti formativi e valorizzando gli elaborati nei canali social e nella rete di Eduiren”.

“Il confronto con committenti reali – ha detto la dirigente scolastica Sonia Ruozzi – è una pratica frequente per gli studenti del Pascal. Ha permesso ai ragazzi di accrescere la loro capacità di confrontarsi e interagire con i processi decisionali, proiettandosi così verso gli sviluppi formativi e professionali futuri”.