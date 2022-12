Correggio: violenze e vessazioni a genitori per soldi, allontanato da casa vìola il divieto

Da almeno 5 mesi offendeva, minacciava e maltrattava i propri genitori per ottenere i soldi necessari per la droga da cui è dipendente. Gravi presunte condotte delittuose quelle compiute da un 50enne reggiano in conseguenza delle quali i carabinieri della stazione di Correggio, a cui i genitori hanno denunciato gli episodi maltrattanti, al termine delle indagini hanno denunciato l’uomo, abitante nella bassa reggiana con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati ed estorsione.

La Procura reggiana, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri correggesi, ottenne dal Tribunale di Reggio Emilia la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di accedervi all’interno, nonché il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalle parti offese, divieto violato dall’uomo. Infatti ieri mattina, durante un controllo dei carabinieri nell’abitazione dei genitori, il figlio è stato trovato all’interno in palese violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. E’ stato quindi arrestato per violazione della misura accertata in flagranza. Domani comparirà davanti al tribunale di Reggio Emilia.