Contributi per attività commerciali e di servizio in Centro a Fiorano

Per valorizzare ancora meglio il centro di Fiorano, riqualificato e reso più bello e funzionale, il Comune di Fiorano Modenese eroga contributi finalizzati all’apertura, ampliamento o trasferimento di attività commerciali, artigianali e di servizio, nell’area tra l’area via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via Santa Caterina da Siena all’intersezione con via Giacobazzi, la zona individuata come centro storico nell’ambito storico del PSC.

Il bando ‘Fiorano al Centro’ aperto nel 2021, ha validità triennale. Per l’anno 2022 è possibile presentare domanda entro il 31 dicembre.

Possono presentare richiesta persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, imprese, studi professionali, nonché enti ed associazioni che intendano avviare, ampliare o trasferire nuove attività commerciali, artigianali e di servizio, in grado di caratterizzare l’area del centro cittadino in senso culturale e turistico. Il contributo coprirà il pagamento del canone di locazione dei locali che ospitano l’attività per 3 anni (80% del canone, fino ad massimo di 1.000 euro al mese per il 1° anno, 50% per il 2° anno, 30% per il 3° anno).

Il bando prevede anche contributi a proprietari, usufruttuari o conduttori che vogliano recuperare, riqualificare la facciata esterna degli edifici adibiti o da adibire alle attività commerciali e di servizio. Le erogazioni riguarderanno l’altra costo per interventi che interessano le facciate esterne degli edifici esistenti, pari al 30% del costo, nel limite di 3.000 euro ad immobile.