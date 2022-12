Cibo sintetico, Mirandola aderisce alla proposta di legge di Coldiretti

Nella mattinata di mercoledì 14 dicembre, presso la Sala Giunta del Municipio cittadino, il Primo Cittadino Alberto Greco ha ricevuto il Responsabile di Coldiretti Bassa Modenese Giulio Merighi.

Un incontro cordiale nel quale si è parlato degli scenari possibili nell’eventualità in cui nel nostro Paese, e di conseguenza sul nostro territorio, prendesse piede la commercializzazione del cibo sintetico. Al termine dell’incontro il Sindaco Alberto Greco ha sottoscritto, convintamente, il documento attraverso il quale Coldiretti sta raccogliendo le firme utili a presentare una proposta di Legge che vieti l’utilizzo in Italia di cibi sintetici.

“Mirandola sottoscrive le preoccupazioni mosse da Coldiretti in merito a false innovazioni che – nella fattispecie dei cibi sintetici – porterebbero a conseguenze dannose per la salute dei consumatori: questi si ritroverebbero sempre più limitati nella possibilità di scelta e contestualmente alimenterebbero un monopolio nel campo dell’offerta di cibo nel Mondo alimentando progressivamente la rottura del legame che unisce cibo e natura. Rimaniamo fermi ed inamovibili sul tema del cibo naturale: unico capace di unire gusto, tutela della salute, identità e tradizioni dei singoli territori, nel pieno rispetto della biodiversità. Non siamo disposti a trattare sulla nostra “dieta mediterranea” e sui prodotti che hanno reso l’Italia e la “Bassa” famose nel Mondo. Per questa ragione ho sottoscritto, convintamente, un documento che ritengo rispecchi a pieno anche il nostro pensiero”.