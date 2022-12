Aeroporto di Bologna: con l’iniziativa di Heinemann Italia “Freddy the Teddy” donati 7.500 euro alla fondazione Dynamo Camp

Si è conclusa ufficialmente con la cerimonia di consegna svoltasi all’interno del Duty Free Heinemann nell’area Schengen dell’Aeroporto di Bologna, “Freddy the Teddy” l’attività benefica di raccolta fondi a favore di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia appositamente strutturato per ospitare gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, iniziativa organizzata da Heinemann Italia, sussidiaria di Gebr. Heinemann con sede ad Amburgo, e supportata da Aeroporto di Bologna.

L’attività, giunta alla sua terza edizione in Italia, è partita il 15 novembre nei Duty Free Heinemann che operano negli aeroporti di Bari, Bologna e Torino e consisteva nella vendita di un simpatico peluche natalizio “Freddy The Teddy”, prodotto in esclusiva per Heinemann, il cui ricavato è stato destinato alla Fondazione Dynamo Camp ETS. Aeroporto di Bologna, a supporto dell’iniziativa, ha rinunciato alla sua parte di margine spettante dalle vendite. In totale sono stati donati 7.500 euro.

“L’iniziativa Freddy The Teddy, un grande classico del mondo Heinemann, viene organizzata ogni anno durante le festività di Natale. Dopo il successo del 2021, anche quest’anno la vendita degli orsetti è stata molto apprezzata dai nostri passeggeri, i quali hanno potuto combinare lo shopping all’interno del Duty Free con un gesto significativo e concreto a sostegno di Dynamo Camp.

Fedeli ad uno dei valori di Gebr. Heinemann “Siamo una famiglia” ed in partnership con Aeroporto di Bologna, siamo orgogliosi e felici di avere avuto anche quest’anno l’opportunità di sostenere la Fondazione Dynamo Camp, che pensa ai bisogni di bambini e ragazzi ed alle loro famiglie. Ringraziamo inoltre tutti i nostri partner aeroportuali per averci aiutato a trasmettere ai passeggeri un bel messaggio di solidarietà” ha dichiarato Fulvio Fassone, Amministratore delegato di Heinemann Italia.

“Siamo molto lieti – ha aggiunto Stefano Gardini, Direttore Business Non Aviation di Aeroporto di Bologna – del successo ottenuto da questa iniziativa e dell’attenzione che i nostri passeggeri hanno dato al progetto di Fondazione Dynamo Camp. È per noi importante contribuire ad iniziative benefiche aventi un impatto sociale e coerenti con nostri i valori aziendali. Ritengo inoltre sia particolarmente importante quando, come in questo caso, le iniziative vengono realizzate in collaborazione con un partner di valore come Heinemann”.

“Grazie a Heinemann Italia ed al suo staff per il supporto a Dynamo Camp anche in questa occasione, attraverso un’iniziativa che ci sostiene economicamente e che contemporaneamente contribuisce a far conoscere il nostro progetto a un pubblico ampio” è il ringraziamento della CEO Maria Serena Porcari.

“Dynamo Camp: dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!”

Dynamo Camp è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia appositamente strutturato per ospitare gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche.

Le attività si svolgono presso Dynamo Camp a Limestre in provincia di Pistoia e, grazie ai Dynamo Programs, fuori dal Camp in ospedali, associazioni, case famiglia e Dynamo City Camp nelle maggiori

città italiane. Arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, Terapia Ricreativa in acqua, attività di circo, Art Factory, Radio Dynamo, Dynamo Studios, Dynamo Musical sono attività proposte a Dynamo Camp e Radio, Studio, Musical sono proposte coi Dynamo Programs. Tutte sono strutturate secondo il principio della Terapia Ricreativa Dynamo che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza.

Il peluche si può acquistare presso Heinemann Duty Free fino al 31/12 o fino a esaurimento scorte.