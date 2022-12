Tre donne ed un ragazzo sequestrati e violentati a Novi di Modena

A Novi di Modena tre donne ed un ragazzo sarebbero stati tenuti in ostaggio una notte intera – tra domenica e lunedì – in un casolare e violentati da otto uomini originari del Pakistan.

Si tratterebbe di tre donne filippine di età compresa tra i 32 e i 50 anni e di un giovane di cui non si conosce l’età. I quattro avrebbero riferito di trovarsi nel Modenese per turismo e di essere finiti in quel casolare dopo aver accettato un passaggio in auto da alcuni pakistani che, anziché portarli nel luogo concordato, li avrebbero condotti nel casolare dov’è scattata la violenza. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti, dopo aver visto una delle vittime che cercava di scappare.