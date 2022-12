Raccolta fondi per sostenere il ricovero per gatti randagi di Cavriago, Canossa, Montecchio e San Polo

È attiva da oggi la campagna di raccolta fondi promossa dall’Insieme Associazione Tutela Diritti Animali” (Insieme A.T.D.A.) e sostenuta dai Comuni di Cavriago, Canossa, Montecchio Emilia e San Polo d’Enza per sostenere la Casa per le colonie feline, la prima struttura per la cura, il controllo e l’adozione dei gatti selvatici della Val d’Enza, situata in via Roma 14 a Cavriago, all’interno di uno dei locali della stazione ferroviaria.

Con una piccola donazione all’Iban IT88 Z070 7266 3900 0000 0420 738 o l’acquisto del calendario 2023 realizzato dalla stessa associazione sarà infatti possibile sostenere il servizio – gestito interamente da volontarie – in particolare in questo momento in cui le spese di gestione sono notevolmente aumentate a causa del caro energia.

La struttura, che lavora sui territori di Cavriago, Montecchio, San Polo e Canossa, solo nel 2021 ha salvato 23 gatti adulti offrendo loro cure e un rifugio sicuro e ha trovato una casa a quasi 100 cuccioli che sono stati adottati da altrettante famiglie.

Per informazioni sulla raccolta fondi, sull’acquisto dei calendari 2023 o per le adozioni dei cuccioli è possibile consultare i siti dei Comuni convenzionati, chiamare il numero 377 4673907 oppure visitare la pagina social dell’associazione instagram.com/insieme.atda.