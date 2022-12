Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 14 dicembre 2022

In prevalenza molto nuvoloso. Nel corso della giornata ed in serata parziali schiarite sul settore occidentale ed addensamenti un po’ più consistenti tra i rilievi centrali e la Romagna, dove non si escludono deboli piogge o pioviggini. Temperature minime in lieve rialzo con valori tra 0 e 3 gradi, localmente inferiori nelle aree extraurbane. Massime in aumento sui settori centro-occidentali, generalmente comprese tra 4 e 6 gradi. Venti deboli occidentali, con leggeri rinforzi al mattino sulla costa e il mare. Mare poco mosso sotto costa e mosso al largo, con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Arpae)