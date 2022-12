Minacciarono ex consigliera: arrestati a Brescello

Alle prime ore di questa mattina i carabinieri della stazione di Brescello, hanno arrestato un 43enne ed un 56enne residenti in paese, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso ieri dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, essendo divenuta esecutiva la sentenza di condanna alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione per il reato di minaccia continuata in concorso, aggravata dal metodo mafioso.

La condanna si riferisce a fatti risalenti al marzo 2010 avvenuti a Brescello nei confronti di un’allora consigliera comunale. I due condannati, al termine delle formalità di rito sono stati condotti in carcere.