Cicloescursionismo: il Cai presenta l’attività del 2023

Sarà presentato mercoledì 14 dicembre il calendario 2023 delle attività di cicloescursionismo organizzate dal Gruppo MTB del Cai Reggio Emilia: un calendario con tante proposte, sia per chi pratica già questa attività sia per chi vuole iniziare. La presentazione è in programma alle 21:00 presso la sede del Cai in via Caduti delle Reggiane 1H, a Reggio Emilia.

Nel 2023 sono previste numerose cicloescursioni, anche di più giorni, nel Reggiano e nel Parmense, in Veneto, in Lombardia, in Toscana e nelle Marche. In programma anche un corso per chi è alle prime armi, e un corso di avvicinamento per i giovani da 8 a 12 anni.

Info: gruppomtb@caireggioemilia.it.