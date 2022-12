Programma di chiusure notturne su A1, A14 e D14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di Terre di Canossa, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Parma;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita,

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Modena nord o di Terre di Canossa Campegine.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in entrambe le direzioni – verso Ancona e Bologna, prevista dalle 22:00 di questa sera lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 dicembre. Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le aree di servizio “Sillaro ovest” e “Sillaro est” ed aperta anche l’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Ancona e Bologna.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di questa sera lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena, in entrambe le direzioni – verso Ancona e Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Ancona: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SR142, SP140, Via Cervese e rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena;

-verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cervese, SP140, SR142 e rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena nord.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare sulla 14 alla stazione di Faenza.

In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Lugo e percorrere la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, SP108, SP8 ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza.