La provincia di Modena esce da “Modena Fiere”

Nel corso della seduta di consiglio provinciale di lunedì 12 dicembre è stata approvata la delibera annuale sulle partecipazioni societarie della Provincia di Modena, che prevede l’uscita da Modena Fiere, all’interno del piano di razionalizzazione periodico dell’Ente per l’anno 2022.

Come illustrato dal presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei «questa decisione è necessaria poiché con i passivi di bilancio di Modena Fiere degli ultimi 4 anni, la legge non consente ai soci pubblici di proseguire nella partecipazione societaria. Siamo ben consapevoli del ruolo strategico di questa società per l’intero tessuto economico provinciale e sarà nostro impegno continuare a far si che Modena Fiere resti un riferimento per la provincia di Modena».

Modena Fiere srl è partecipata al 51 per cento da Fiere internazionali di Bologna spa, mentre le restanti quote sono divise tra Comune di Modena e Provincia, che detengono ciascuna il 14,61 per cento delle quote societarie e la Camera di commercio con il 19,78 per cento.

Per Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, «la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l’attuale quadro normativo non consente ad un socio pubblico di procedere con l’eventuale liquidazione societaria né a procedere con un’eventuale ricapitalizzazione, determinando quindi anche l’uscita da parte del Comune di Modena. Occorre urgentemente – conclude Muzzarelli – definire una linea politica condivisa che consenta a Modena Fiere di restare baricentro delle iniziative di promozione territoriale modenese, anche attraverso l’impegno e il sostegno della Camera di Commercio, in una fase transitoria così delicata».

La Provincia di Modena, nel piano di razionalizzazione sulle società partecipate, conferma la propria presenza diretta in Agenzia per la mobilità Amo spa, Autostrada del Brennero, Gruppo di azione locale dell’antico Frignano e dell’Appennino Reggiano (Gal), Lepida e Seta spa.