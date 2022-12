Assemblea plenaria dei consigli di frazione a Casalgrande

Si è tenuta martedì 6 dicembre la terza seduta plenaria dei Consigli di Frazione, lo strumento varato dal Comune di Casalgrande per incentivare la partecipazione dei cittadini e la loro interazione con le istituzioni locali. Diversi sono stati i punti all’ordine del giorno: in particolare, le relazioni annuali sul funzionamento, le proposte, i suggerimenti per potenziarne la funzionalità.

“Per costruire la Casalgrande di domani – afferma il presidente del consiglio comunale Marco Cassinadri – abbiamo riaffermato l’ascolto dei bisogni del territorio così da garantire ai cittadini una corretta rappresentanza, al fine di assumere un ruolo di regia nel coordinare lo sviluppo, la soluzione di problemi e anche le contraddizioni che talvolta nascono dall’incontro di esigenze diverse. Il Comune, attivando i consigli di frazione nel dicembre del 2019, ha creato una modalità volta a coinvolgere le persone, farle lavorare assieme, farle dialogare, affrontare i conflitti, ricreare un senso di comunità”.

Ai Consigli di Frazione sono riconosciute funzioni di iniziativa e consultive sull’andamento dei servizi e delle attività dell’Amministrazione Comunale. Ogni Consiglio ha il compito di individuare le esigenze e le necessità della frazione, di indicare priorità, di proporre all’Amministrazione Comunale gli interventi e le soluzioni. Ogni Consiglio di Frazione fornisce pareri quando interpellato dall’Amministrazione.

In rappresentanza degli abitanti può convocare assemblee, interpellare Sindaco e Giunta o singoli assessori. Può presentare proposte, petizioni o interrogazioni. Alle interrogazioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del Sindaco o dell’Assessore di riferimento.

Ogni consiglio di frazione si compone di 5 membri. Tuttavia la composizione può essere anche di soli 3 membri nel caso in cui nella lista unica di frazione non si raggiunga il numero di candidati necessari. All’interno di ogni consiglio di frazione viene nominato un Presidente, un vice presidente ed un segretario. Per lo svolgimento della funzione di consigliere di frazione non è prevista alcuna indennità.

Oggi i consigli sono Boglioni/Casalgrande – Casalgrande Alto – Dinazzano – Salvaterra – Sant’Antonino – San Donnino – Veggia e Villalunga.