Modena, l’assessore Bosi confermato vicepresidente dell’associazione nazionale Avviso Pubblico

Il Comune dei Modena conferma il proprio ruolo ai vertici dell’associazione nazionale Avviso Pubblico. L’assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi, infatti, è stato rieletto vicepresidente, dopo aver ricoperto la stessa carica nel triennio 2019-2022, nel corso dell’assemblea per il rinnovo degli organismi nazionali che si è svolta nei giorni scorsi a Bologna, con la partecipazione di centinaia di rappresentanti degli enti locali. L’assessore rimane, quindi, nell’Ufficio di presidenza guidato da Roberto Montà, sindaco di Grugliasco (Torino).

“La conferma di questo incarico – commenta l’assessore Bosi, che fa parte anche della presidenza nazionale del Forum italiano per la sicurezza urbana (Fisu) – è un riconoscimento dell’impegno di Modena nella promozione di una cultura della legalità, anche attraverso le tante iniziative realizzate nella scuola e con gli studenti universitari, nelle azioni di contrasto alle infiltrazioni mafiose, come il Protocollo appalti, e nella regolamentazione del gioco d’azzardo. Ma è, soprattutto, uno stimolo a proseguire nella strada intrapresa e a migliorare sempre”.

Avviso Pubblico, che riunisce più di cinquecento soci, tra Comuni, Unioni dei Comuni, Province e Regioni (di cui 70 in Emilia Romagna), ha l’obiettivo di creare un collegamento tra gli amministratori pubblici che promuovono concretamente la cultura della legalità nella politica, nell’amministrazione pubblica e sui territori che governano. Il Comune di Modena aderisce ad Avviso Pubblico dal 2011 ed è capofila del Coordinamento Provinciale dal 2014.